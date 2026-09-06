Menemen FK sezon açılışında Kafkas Spor'a 3-1 mağlup

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde İnegöl Kafkas Spor'la karşı karşıya gelen Menemen Futbol Kulübü sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Kafkas Spor, 18'inci dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Menemen FK, 32'nci dakikada Eyüp'ün golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Doğukan, 34'üncü dakikada bir kez daha ağları sarstı, İnegöl Kafkas skoru 2-1 yaptı. İlk devre 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile noktalandı. Maçın 49'uncu dakikasında Musa Kaan kendi ağlarını havalandırdı, Kafkas Spor 3-1'lik avantajı yakaladı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, İnegöl Kafka Spor ilk hafta galibiyetle tanıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı