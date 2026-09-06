Menemen FK sezon açılışında Kafkas Spor'a 3-1 mağlup
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ilk haftasında Menemen FK, evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 yenildi. İnegöl Kafkas'ın gollerini 18 ve 34'te Doğukan, 49'da kendi kalesine Musa Kaan attı. Menemen'in sayısı 32'de Eyüp'ten geldi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde İnegöl Kafkas Spor'la karşı karşıya gelen Menemen Futbol Kulübü sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Kafkas Spor, 18'inci dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Menemen FK, 32'nci dakikada Eyüp'ün golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Doğukan, 34'üncü dakikada bir kez daha ağları sarstı, İnegöl Kafkas skoru 2-1 yaptı. İlk devre 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile noktalandı. Maçın 49'uncu dakikasında Musa Kaan kendi ağlarını havalandırdı, Kafkas Spor 3-1'lik avantajı yakaladı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, İnegöl Kafka Spor ilk hafta galibiyetle tanıştı.