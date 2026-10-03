Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada son sıradaki Adana Demirspor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Menemen'in gollerini 55 ve 58'inci dakikalarda Burak Enes Fıstıkçıoğlu atarken Menemen FK 9 puana yükseldi, sezon başında 48 puanı silinen Adana Demirspor eksi 44 puanda kaldı.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü üst üste üçüncü galibiyetini evinde son sıradaki Adana Demirspor'u 2-0 yenerek alıp çıkışını sürdürdü.
Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 55 ve 58'inci dakikalarda 21 yaşındaki Burak Enes Fıstıkçıoğlu attı. Bu skorla kötü başladığı ligde 3'te 3 yapan Menemen FK 9 puana ulaştı. Borçları yüzünden sezon başında 48 puanı silinen Adana Demirspor ise eksi 44 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı