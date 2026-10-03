Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı

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2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü üst üste üçüncü galibiyetini evinde son sıradaki Adana Demirspor'u 2-0 yenerek alıp çıkışını sürdürdü.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 55 ve 58'inci dakikalarda 21 yaşındaki Burak Enes Fıstıkçıoğlu attı. Bu skorla kötü başladığı ligde 3'te 3 yapan Menemen FK 9 puana ulaştı. Borçları yüzünden sezon başında 48 puanı silinen Adana Demirspor ise eksi 44 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı