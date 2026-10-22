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Polis memur, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti

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Polis memur, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
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İzmir'in Menemen ilçesinde görev yeri Hakkari olan polis memuru Aykut Erol, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı nişanlısı avukat Özge Penbegül'ü tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuru Aykut Erol, tartıştığı nişanlısı avukat Özge Penbegül'ü tabancayla öldürüp, intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde, Tülbentli Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

KURTARILAMADI 

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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