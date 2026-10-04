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Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı

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Menemen FK, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Adana Demirspor'u 2-0 yenen Menemen FK, üst üste üçüncü galibiyetini alarak 9 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler bu seride hiç gol yemedi ve gelecek hafta deplasmanda Aliağa Futbol ile İzmir derbisine çıkacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde son sırada yer alan Adana Demirspor'u 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü 3'te 3 yapmanın sevincini yaşadı. Ligin ilk iki maçında evinde İnegöl Kafkaspor'a 3-1, deplasmanda da Muşspor'a 4-0 yenilip kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler ardından yükselişe geçti. Üçüncü haftada sahasında Ankaraspor'u 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan Menemen FK, geçen hafta dış sahada Sebatspor'u 1-0 mağlup etti.

Son olarak Adana Demirspor engelini de 2-0'lık skorla aşan İzmir temsilcisi 9 puana ulaşıp zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Menemen FK, savunmada rakiplerine geçit vermedi. Menemen FK, 3'te 3 yaptığı seride gol dahi yemedi. Sarı-lacivertliler gelecek hafta İzmir derbisinde zirve yarışının diğer iddialı takımı Aliağa Futbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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