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Menemen FK, Sebatspor'u deplasmanda 1-0 yenip 6 puana ulaştı

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Menemen FK, Sebatspor'u deplasmanda 1-0 yenip 6 puana ulaştı
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Menemen FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Sebatspor'u 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 4 hafta sonunda 6 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler bu hafta evinde borçları yüzünden 48 puanı silinen sonuncu Adana Demirspor'la karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'te önceki hafta evinde Ankaraspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Menemen Futbol Kulübü, Sebatspor'u da deplasmanda 1-0 mağlup ederek seri yakaladı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadan, lige katılıp katılmayacağı belirsiz olarak başladığı sezonda ilk 2 haftayı puansız kapatan sarı-lacivertliler, son 2 maçta ise gol yemeden kazandı ve üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Sebatspor'u 6'ncı dakikada Enes Fansa'nın golüyle deviren ve 4 hafta sonunda 6 puana ulaşan Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez zorlu deplasmanı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Menemen FK bu hafta evinde borçları yüzünden 48 puanı silinen sonuncu Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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