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Menemen'de uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Menemen'de uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ve silah ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda otomobil bagajında 1 kilogram 131 gram metamfetamin, 36 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Menemen Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, narkotik madde ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 otomobilin bagajına gizlenmiş 1 kilogram 131 gram metamfetamin, 36 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 adet şarjörü, 38 tabanca mermisi ve 9 kartuş ve 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'inin 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından 10 yıl 3 ay, diğer 1 şüphelinin ise 'Kasten yaralama' ve 'Kişisel verileri yayma' suçlarından 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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