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İzmir Menemen'de nişanlısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi

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İzmir Menemen'de bir kişi, tartıştığı nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Nişanlısı olay yerinde yaşamını yitirirken kişi, yaralı kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesinde kurtarılamadı; ikisinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde nişanlısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Tülbentli Mahallesi'nde ikamet eden Özge P. ile evine gelen nişanlısı Aykut E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut E. tabancayla önce Özge P'ye ateş etti, ardından kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özge P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı Aykut E. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Avukat olduğu öğrenilen Özge P. ile Hakkari'de görevli polis memuru olduğu belirtilen Aykut E'nin cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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