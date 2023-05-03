Market Haberleri - Market Haber - Haberler

Market Haberleri
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Öz yeğenini taciz eden şahıs, istismara dayanamayan çocuğu döner bıçağıyla böyle kovaladı
İğrençlikleri saymakla bitmez! Uygunsuz görüntülerini çekmek istediği çocuğu döner bıçağıyla kovaladı
Bim aktüel ürünler kataloğu! Bim'de hangi ürünler var? 3 Mayıs Çarşamba Bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek?
Et fiyatlarını düşürecek hamle! Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek
Mardin'de 2 TIR'ın neden olduğu kazada tutuklu şoförlerin tahliye talebi reddedildi
Bim aktüel ürünler kataloğu! Bim'de hangi ürünler var? 1 Mayıs Pazartesi Bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek?
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşı Öksüz, yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması
Bim aktüel ürünler kataloğu! Bim'de hangi ürünler var? 30 Nisan Cumartesi Bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek?
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil'
Süleyman Soylu: 'Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil'
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil'
Mansur Yavaş: Geçmiş iktidarın ekonomiyi düzelteceği konusunda en ufak bir güveniniz var mı?
Halil İbrahim Yılmaz: Ülkemiz 'En İyi Bilen Benim, Benden İyi Kimse Bilmez' Anlayışının Bedelini Çok Ağır Ödedi.
Halil İbrahim Yılmaz: Ülkemiz 'En İyi Bilen Benim, Benden İyi Kimse Bilmez' Anlayışının Bedelini Çok Ağır Ödedi.
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde afet sonrası ihtiyaçlar ve teknolojinin çözümleri ele alındı