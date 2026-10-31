TZOB'un ekim raporunda limonda üretici-market fiyat farkı yüzde 999,2 oldu

(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) ekim ayı raporuna göre, üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 999,2 ile en fazla limonda görüldü. Üreticide 3,90 lira olan limon markette 42,87 liraya satılırken, mazot fiyatı son bir yılda yüzde 73,4, gübre fiyatları ise yüzde 18,3 ile yüzde 67,7 arasında arttı. Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün ise hem üreticide hem markette domates oldu.

TZOB, ekim ayına ilişkin üretici-market fiyat farkları ile tarımsal girdi maliyetlerindeki değişimleri açıkladı. Rapora göre, üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 999,2 ile limonda görüldü.

Üreticide 3 lira 90 kuruş olan limon markette 42 lira 87 kuruşa satıldı. Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün ise hem üreticide hem markette domates oldu. Mazot fiyatı son bir yılda yüzde 73,4, gübre fiyatları ise ürün çeşidine göre yüzde 18,3 ile yüzde 67,7 arasında arttı.

TZOB verilerine göre, limondaki fiyat farkını yüzde 333,6 ile kuru incir, yüzde 282,7 ile havuç, yüzde 233,2 ile elma ve yüzde 232,8 ile fındık izledi. Üreticide 135 lira olan kuru incir markette 585 lira 41 kuruşa, 12 lira 50 kuruş olan havuç 47 lira 84 kuruşa, 21 lira 66 kuruş olan elma 72 lira 17 kuruşa, 350 lira olan fındık ise bin 164 lira 77 kuruşa satıldı.

Ekim ayında markette 36 ürünün 25'inde fiyat artışı, 11'inde fiyat düşüşü yaşandı. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 62,9 ile domates olurken, domatesi yüzde 35,2 ile sivri biber, yüzde 34,1 ile mısırözü yağı, yüzde 32 ile salatalık ve yüzde 27,9 ile yeşil soğan takip etti. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 16,5 ile limon oldu.

Üreticide 28 ürünün 15'inde fiyat artışı, 9'unda düşüş yaşanırken, 4 ürünün fiyatı değişmedi. Üreticide fiyatı en fazla artan ürün yüzde 76,1 ile domates, en fazla düşen ürün ise yüzde 44,3 ile limon oldu. TZOB, zeytinyağı fiyatlarındaki düşüşü yeni hasat dönemiyle birlikte zeytin arzının artmasına, limondaki düşüşü erkenci çeşitlerin hasadının sürmesine, patates fiyatlarındaki gerilemeyi ise depo fazlası ürünlerin düşük fiyattan piyasaya sunulmasına bağladı.

Domates, salatalık, yeşil soğan, sivri biber ve kabaktaki fiyat artışlarının tarla üretiminden sera üretimine geçiş sürecinden kaynaklandığı belirtildi. Girdi maliyetlerinde ise Ekim ayında bir önceki aya göre ÜRE gübresi yüzde 3, DAP gübresi yüzde 2,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 2 arttı. Süt yemi yüzde 6,6, besi yemi yüzde 6,5 zamlanırken, mazot fiyatı aylık yüzde 3,5, yıllık yüzde 73,4 arttı. Elektrik fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 25,1, tarım ilaçlarındaki artış ise yüzde 27,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA