Gökçeada'da tek kullanımlık plastikleri azaltacak 4 amaçlı eylem planı tanıtıldı

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Gökçeada'da tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla hazırlanan "Tek Kullanımlık Plastikler Eylem Planı" kamuoyuna tanıtıldı.

Gökçeada Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyond Plastic Med (BeMed) desteğiyle yürütülen "Gökçeada IMPACT Projesi", Değirmentepe Tesisleri'nde düzenlenen kapanış toplantısıyla tamamlandı.

Ada halkı ve yerel paydaşların katılımıyla hazırlanan eylem planının detaylarının paylaşıldığı toplantıda, tek kullanımlık plastiklerin kaynağında önlenmesi, yeniden kullanım ve dolum sistemlerinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi altyapısının güçlendirilmesi ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi olmak üzere 4 stratejik amaç belirlendi.

Nisan 2025'te başlatılan proje kapsamında, marketlerde, küçük esnafta ve otel, restoran ve kafelerde plastik kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda satış ve paket servis noktalarında plastik poşet kullanımının kademeli olarak sınırlandırılması, konaklama işletmelerinde tek kullanımlık ambalajlı kişisel bakım ürünlerinin azaltılması ve kendi bardak ya da termosunu getiren müşterilere indirim uygulanması gibi çalışmalar planlanıyor.

Eylem planında ayrıca liman ve balıkçı barınaklarında atık balıkçılık malzemelerinin ayrı toplanması, tütün ürünlerinin yoğun tüketildiği noktalara izmarit toplama ekipmanları yerleştirilmesi öngörülüyor.

Gökçeada Belediyesi de işletmelere geçiş sürecinde rehberlik desteği verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, eylem planının kağıt üzerinde kalmayacağını, günlük yaşama ve işletmelere yansıtılacağını belirtti.

Atalay, planın kamu kurumları, esnaf, turizm temsilcileri ve ada sakinlerinin görüşleri doğrultusunda hazırlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Tek kullanımlık plastiklerin adadaki çevresel etkisini azaltmada kalıcı çözüm, oluşan atığı sonradan yönetmeye çalışmaktan ziyade 'kaynağında önleme' yaklaşımıyla sağlanabilir. Planımız kapsamında sadece kısıtlamalar getirmeyi değil, yeniden kullanımı yaygınlaştırmayı, altyapımızı güçlendirmeyi ve plastiği azaltan işletmelerimizi bu konuda teşvik etmeyi hedefliyoruz."

Atalay, Türkiye'deki diğer yerel yönetimlere de örnek olmasını bekledikleri planı uygularken esnaf, balıkçılar ve ada sakinleriyle işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA