103 bin bayraklı kutlama, 103 bin çocuğa etkinlik

Anpa Gross’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında mağazaların dijital ekranlarında Türk bayrağı görselleri ve Milli Mücadele’yi anlatan mesajlar yayımlandı.

LED EKRANLARDA MİLLİ MÜCADELE MESAJLARI

Mağazalardaki LED ekranlarda Türk bayraklarıyla birlikte “Cumhuriyeti böyle kurtardık” ve “Kurtuluş ateşi bir tohum gibi toprağımıza düştü” mesajlarına yer verildi. Kırmızı beyaz görsellerle süslenen mağazalarda Cumhuriyet’in kuruluş mücadelesi ve bağımsızlık temaları işlendi.

ÇOCUKLARA TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Kutlamalar kapsamında aileleriyle birlikte mağazaları ziyaret eden çocuklara Türk bayrağı hediye edildi. Etkinlikle Cumhuriyet sevgisinin yeni nesillere aktarılması ve milli bayram bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

“CUMHURİYET, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN EN GÜÇLÜ TEMİNATIDIR”

Anpa Gross Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yeğen, Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yeğen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 103. yılını milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, birlik ve beraberlik ruhunun en kıymetli eseridir. Bizler de Anpa Gross ailesi olarak bu anlamlı yıl dönümünde Cumhuriyetimizin coşkusunu çocuklarımızla, ailelerimizle ve milletimizle hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştık. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılına özel olarak Türkiye genelindeki 15 şubemizde 103 bin yavrumuzu ağırladık, 103 bin al bayrağımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettik. Her bir yavrumuzun gözlerindeki heyecan, ellerinde gururla dalgalandırdıkları ay yıldızlı bayrağımız, bizler için bu anlamlı günün en büyük mutluluğu oldu.

Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizin yarınları, bugün ellerinde Türk bayrağını gururla taşıyan çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Bizim için en büyük kazanım, Cumhuriyet sevgisini ve milli değerlerimizi yeni nesillere aktarabilmektir.

Bu topraklarda üreten, istihdam sağlayan ve ülkemizin geleceğine yatırım yapan bir kuruluş olarak Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlerin bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizin en büyük gücü; farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenen milletimizin birlik ve beraberliğidir. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında 103 bin yavrumuzla aynı heyecanı paylaşmak, 103 bin al bayrağımızı minik ellerle buluşturmak bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Bu coşkuyu bizimle paylaşan tüm çocuklarımıza, ailelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı