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İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

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İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti Haber Videosunu İzle
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
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İstanbul Ataşehir'de 10 bin metrekarelik yeni şubesini açan zincir marketin indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hava aydınlanmadan mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri akın eden kalabalık nedeniyle alışveriş arabaları bile hareket ettirilemedi. Kuyruklar havadan görüntülenirken, marketin ilk gününde yaklaşık 60 bin kişiyi ağırladığı açıklandı.

  • Bir zincir market, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 10 bin metrekarelik yeni şubesini açılışa özel indirim kampanyasıyla hizmete açtı.
  • Mağazanın ilk gününde yaklaşık 60 bin ziyaretçi ağırladığı açıklandı.
  • İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar hava aydınlanmadan market önünde kuyruk oluşturdu ve kuyruklar alışveriş merkezinin çevresine kadar uzandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 10 bin metrekarelik yeni şubesini hizmete açan bir zincir market, açılışa özel indirim kampanyasıyla yoğun ilgi gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

HAVA AYDINLANMADAN SIRAYA GİRDİLER

Açılışa özel indirimlerden faydalanmak isteyen çok sayıda kişi, henüz hava aydınlanmadan marketin önünde beklemeye başladı. Saatler ilerledikçe kalabalık artarken, mağaza önündeki kuyruklar alışveriş merkezinin çevresine kadar uzandı.

Vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

KAPILAR AÇILINCA YOĞUNLUK ARTTI

Marketin kapılarının açılmasıyla birlikte bekleyen kalabalık alışveriş yapmak için içeri yöneldi. Açılış kampanyasına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mağazanın içerisinde de büyük kalabalık oluştu.

İndirimli ürünlere ulaşmaya çalışan müşteriler, reyonlar arasında ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle alışveriş arabalarının hareket ettirilmesinin bile zorlaştığı belirtildi.

İLK GÜN 60 BİN ZİYARETÇİ

10 bin metrekarelik geniş satış alanına rağmen açılış gününde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Mağazanın ilk gününde yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladığı açıklandı. Açılışa özel indirim kampanyası nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve mağaza içerisindeki kalabalık, günün en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarımehmet karatas:

Millet aç aç. Açlıktan kafayı yemişler AVM lere saldırıyorlar. Fransa'da insanlar yağma yapıyor ama parasız yapıyor. Burada bizim millet aç fakat parayla yapmalıyor. Millet aç aç:-)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:

aç millet avm’ye neyiyle hücum ediyor? aç olan sensin ama karnın değil kafan bilgiye ve görgüye aç, uyandır kendini

yanıt3
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Haber YorumlarıFLOZOF:

Ucuzluk peşinde koşanlar zaten tok demi? Makarnaya ara vermelisin

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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

zengin olsa o cilginligi uapmaz

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Haber Yorumları4jdzqvwvb4:

aç değil pinti ve kurnaz !!!

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Haber YorumlarıErkut Köse:

ama okulda sınavlar oldumu geç kalırlar bu kadar erken gelmezler

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bu açlık değil, fırsatçılık! Aç gözlülüğün de bu kadarı olur ancak

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