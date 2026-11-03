Michiganlı seçmenler ara seçimlerde hayat pahalılığına vurgu yapıyor

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DETROIT (AA) – ABD'de ülkenin siyasi geleceği açısından önem taşıyan ara seçimler için sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başlayan Michiganlılar, ülkedeki hayat pahalılığına vurgu yapıyor.

Kongre üyelerinin yanı sıra eyalet düzeyindeki temsilcilerin de belirleneceği Michigan'daki seçimlerde vatandaşlar yerel saatle akşam 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

AA muhabirine konuşan seçmenlerden Michael Howard, oyunu kullandığını belirterek, "Oyumu, Dr. Abdul el-Sayed'i desteklemek için verdim. Bence o iyi bir adam, iyi bir baba, iyi bir eş. ve benim ve ailem için en önemli olan konular hakkında konuşuyor." dedi.

Howard, oyunu kullanırken ülkedeki ekonomik endişeleri dikkate aldığını ifade ederek, "Detroit'te benzinin galonu 5,29, dizelin 7 dolar. Sağlık sigortası primleri üç katına çıktı. Okul malzemeleri yüzde 30 arttı." diye konuştu.

Kendisinin de ufak bir şirketi olduğunu anlatan Howard, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifesi politikalarının, ailesi için sofraya ekmek getirme imkanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Howard, "Dr. Abdul bu konular hakkında konuşuyor, oysa rakibi Mike Rogers bunlardan tamamen kaçıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik savaşına işaret eden Howard, "Yeni savaşlara hayır, Orta Doğu'da tamamen gereksiz bir savaş daha yapmamızın hiçbir nedeni yok." diye konuştu.

"Fiyatlar tavan yapmış durumda"

Oyunu kullanan başka bir seçmen Aaron Whaley de ülkedeki hayat pahalılığına değindi.

Whaley, "Fiyatlar tavan yapmış durumda. Benzin, market alışverişi, her şey çok pahalı. Bazı insanlar sağlık hizmetlerini kaybediyor." dedi.

Michiganlı seçmen Antonio Record da kullandığı oy için "Değişim arayışındayız ve dünya için daha iyi bir sonuç umuyoruz." ifadesini kullandı.

Michigan'da ara seçimler

ABD'nin Michigan eyaletinde bugün yapılan ara seçimlerde, başta eyalet valisi ve diğer üst düzey temsilcilerin seçiminin yanı sıra ABD Kongresinin Senato kanadı adayı için de oy kullanılıyor.

Mısır kökenli Müslüman aday 42 yaşındaki Abdul el-Sayed ile Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers, ABD Senatosunda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor.

Eyaletin mevcut Demokrat Senatörü Gary Peters'ın yıl sonunda emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak koltuk için yapılacak bu seçimde, Michigan'ı kazanmak, Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA