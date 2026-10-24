Avcılar'da 3 kişi market önünden 200 kilo patatesi kamyonete yükleyip çaldı

Avcılar'da 3 kişi market önünden 200 kilo patatesi kamyonete yükleyip çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Avcılar'da plakasız kamyonetle market önüne gelen 3 kişi, 200 kilo patatesi dakikalar içinde kamyonete yükleyip kaçtı. Güpegündüz yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Avcılar'da plakasız kamyonetle gelen 3 kişi, market önündeki 200 kilo patatesi dakikalar içerisinde çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Güpegündüz plakası kamyonetle market önüne gelen 3 kişi, dükkan önünde bulunan 200 kilo patatesi kamyonete yükleyip kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelilerin rahatlığı adeta pes dedirtti.
Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı