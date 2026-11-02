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İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü marketleri soğutma sistemlerine karşı uyardı

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İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, Avrupa'da marketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıların ardından ülkede benzerine karşı uyarı yayımladı. Kurum, market, gıda şirketi ve lojistik merkezlerindeki soğutma sistemlerinin denetlenip tedbirlerin bildirilmesini istedi.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, bazı Avrupa ülkelerinde market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıların ardından ülkede benzer bir saldırıya karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü ülkedeki perakende satış marketleri, gıda şirketleri ve lojistik merkezlerine yönelik uyarı yayımladı.

Açıklamada, marketler, perakende zincirleri ve lojistik merkezlerinde teknisyenlerin ve servis sağlayıcıların uzaktan erişim sağlamasına imkan tanıyan soğutma ve kontrol sistemlerinin denetlenmesi istendi.

Denetim sonuçlarının ve alınan tedbirlerin, Ulusal Siber Direktörlüğüne bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Alınabilecek önlemler arasında, soğutma ve kontrol sistemlerinin doğrudan internete bağlı bırakılmaması, mevcut şifrelerin değiştirilmesi, eskimiş sistemlerin güncellenmesi, uzaktan erişimin çok faktörlü kimlik doğrulama ile güvence altına alınması ve olağandışı sıcaklık değişimlerini tespit etmek için bağımsız uyarı sistemlerinin devreye sokulması yer aldı.

Aralarında Estonya, İrlanda, Hollanda'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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