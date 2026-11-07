Kahramanmaraş Ekinözü'nde öğrenci yurdunda ve marketlerde gıda denetimi yapıldı

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Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğretmenevi yemekhaneleri ile market ve perakende gıda satış işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halkın ve öğrencilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir denetim faaliyeti yürüttü. Öğrenci yurtları, öğretmenevi yemekhaneleri ile market ve perakende satış yapan işletmeleri denetleyen ekipler; gıda güvenilirliği, hijyen şartları, saklama şartları ve mevzuata uygunluk hususlarını titizlikle inceledi.

Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı