İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

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Türkiye genelinde 31 Ekim'de başlayan Alışveriş Festivali kapsamında bir zincir marketin Beylikdüzü Haramidere şubesinde yoğunluk yaşandı.

İndirimli et ve tavuk ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete gelmeye başladı. Kısa sürede kalabalıklaşan mağazada reyonlar arasında ilerlemek güçleşti.

Özellikle et reyonlarının önünde oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar alışveriş arabalarını hareket ettirmekte zorlandı.

KIYMANIN KİLOSU 549 LİRAYA DÜŞTÜ

Kampanya kapsamında dana kıymanın kilogramı 549 lira, dana kuşbaşı etin kilogramı ise 699 lira olarak belirlendi.

Tavuk ürünlerinde de indirim uygulanırken, vatandaşlar temel tüketim ürünlerine de yoğun ilgi gösterdi.

İndirimli ürünlerden çok miktarda satın alan vatandaşların alışveriş arabalarını et paketleriyle doldurduğu görüldü. Kasaların önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

"PİYASADA BİN LİRA, BURADA YARI YARIYA"

İndirimli et almak için markete gelen bir vatandaş, fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Piyasada birçok yeri gezdiğimizde bin lira civarında fiyat görüyoruz. Burada yarı yarıya. Çok memnunuz" dedi.

Alışveriş yapan başka bir vatandaş ise kampanyadan yararlanmak için markete geldiğini ifade ederek, "Tavuk aldık. Bugün halk günüymüş. Bundan yararlanmak için buraya geldik. Piyasa ile karşılaştırdığımızda fiyatlar uygun, halka hitap ediyor" diye konuştu.

"TALEP BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE"

Markette yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yapan firma yetkilisi Uğur Ekiz, indirim kampanyasının beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Et ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim uyguladıklarını belirten Ekiz, "31 Ekim'de başlayan Alışveriş Festivalimiz 8 Kasım'a kadar sürecek. Özellikle yerli hayvan kesiminden elde edilen et reyonlarımıza çok büyük talep var. Kampanya kapsamında Türkiye'de en ucuz kıyma ve kuşbaşıyı yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMPANYA 8 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Firma yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 31 Ekim'de başlayan Alışveriş Festivali 8 Kasım'a kadar devam edecek.

İndirimli et ürünlerine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Beylikdüzü'ndeki market şubesinde reyonlar ve kasalar önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşların kucak dolusu et paketleriyle alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı