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Avcılar'da kamyonetle gelen 4 şüpheli market önünden 4 çuval patates çaldı

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Avcılar'da kamyonetle gelen 4 şüpheli market önünden 4 çuval patates çaldı Haber Videosunu İzle
Avcılar'da kamyonetle gelen 4 şüpheli market önünden 4 çuval patates çaldı
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Avcılar Firuzköy'de zincir market önüne kamyonetle gelen 4 şüpheli, yaklaşık 200 kilogramlık 4 çuval patatesi çaldı. Çuvalların yüklenip uzaklaşılması güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi polise şikayette bulundu, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da kamyonetle zincir marketin önüne gelen 4 şüpheli, yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki 4 çuval patatesi çaldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ekim saat 16.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir marketin önüne kamyonetle gelen 4 şüpheliden 3'ü araçtan inerek iş yerinin önünde bulunan 3 çuval patatesi çaldı. Patates çuvallarını kamyonete yükleyen şüpheliler, hızla caddeden ayrıldı. Market çalışanları, patates çuvallarını iş yerinin önünde bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol etti. Çuvalların çalındığını fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibine bildirdi. İş yeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin patates çuvallarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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