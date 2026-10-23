Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da iki inşaat işçisi marketi kirletmemek için çorapla alışveriş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da iki inşaat işçisi, markete girmeden önce ayakkabılarının kirli olduğunu fark ederek ayakkabılarını çıkarıp çorapla alışveriş yaptı. İşçilerin davranışı güvenlik kamerasına yansırken market çalışanı Berivan Ayaz, bu duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Adıyaman'da iki inşaat işçisi, ayakkabılarındaki boyanın marketi kirletmemesi için ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla alışveriş yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevre Yolu'ndaki bir markete maden suyu almak için gelen iki işçi, ayakkabılarının kirli olduğunu fark ederek marketin girişinde ayakkabılarını çıkardı.

Çoraplarıyla markete giren işçiler, aldıkları ürünlerin ücretini kasada ödedikten sonra ayakkabılarını giyerek marketten ayrıldı.

İşçilerin bu davranışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Market çalışanı Berivan Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin davranışını tesadüfen fark ettiklerini belirtti.

İşçilere neden ayakkabılarını çıkardıklarını sorduklarında ayakkabılarının kirli olduğunu söylediklerini aktaran Ayaz, "Bir sorun olmayacağını söyledik ancak ayakkabılarının çok kirli olduğunu ve bu şekilde markete giremeyeceklerini belirttiler. Böyle güzel insanların olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah bu duyarlı davranışları sergileyen insanların sayısı hep artar." dedi.

Kaynak: AA
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Yeni Partili belediye başkanı için tutuklama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü

Yapanlar meclis başkanının korumaları! Kadın gazeteci yerden kalkamadı
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

Eski dünürü de fon soruşturmasında aranıyor! Mal varlıkları donduruldu
Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu