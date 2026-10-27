Şanlıurfa Viranşehir'de kadın, iddiaya göre tartışma sonrası kalp krizinden öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, işyerine gelen kadınla tartıştığı öne sürülen 2 çocuk annesi Serpil Karaaslan (43), fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Karaaslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bölgede market ve giyim işletmeciliği yapan Serpil Karaaslan ile işyerine gelen, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fenalaşan Karaaslan, aniden yere yığıldı. Tartıştığı kadın ise işyerinden ayrıldı. İşyerine gelen müşteriler, Karaaslan'ı yerde hareketsiz görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Durumunun ciddi olması nedeniyle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Karaaslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Serpil Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı