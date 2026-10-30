Ümraniye'de hasta halde gelen kargayı iyileştirdi! 1,5 yıldır 'Paşa'ya çocuğu gibi bakıyor

ÜMRANİYE'de market işleten İsrafil Arslan, 1,5 yıl önce hasta halde iş yerine gelen kargayı iyileştirip beslemeye başladı. O günden bu yana günün belli saatlerinde iş yerine gelen kargaya 'Paşa' ismini veren Arslan, "Bir çocuğu sever gibi, merhametle büyüttüm. Güzel bir duygu, bu durumdan mahallemizde memnun. Hayvan dışarı çıkıp banyosunu yapıp geliyor. Ben onu temizliyorum, saçlarını tarıyorum" dedi.

HASTA HALDE MARKETİN ÖNÜNE GELDİ

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde market işleten İsrafil Arslan, yaklaşık 1,5 yıl önce iş yerinin önüne gelen hasta kargayı besleyerek tedavisini üstlendi. İyileşen karga, o günden sonra sürekli iş yerinin önüne gelmeye başladı. Arslan ise sahiplendiği kargaya markette bir yer yaparak ona Paşa ismini verdi. Paşa ile çocuk gibi ilgilendiğini belirten Arslan, karganın günün belli saatlerinde iş yerine gelerek yemek yediğini, uyuduğunu ve oyun oynadıktan sonra yanında bir süre vakit geçirip özgürce uçtuğunu söyledi.

BİR ÇOCUĞU SEVER GİBİ BÜYÜTTÜ

Dükkan sahibi İsrafil Arslan, "Kargayla aramızdaki dostluk 1 buçuk ay önce başladı. Dükkana gelmişti. Dışarıda gördüm, özgüvensi muhtemelen hasta olduğu için annesi terk etmişti. Bende yan tarafta olan petshoptan kedi maması aldım. İlk gün birkaç parça yedi ve kaçtı. İkinci gün, üçüncü gün derken peşimden dükkana geldi. Akşam saatiydi, gitmeyince ben dükkanda bir yer gösterdim. 'Çık oraya uyu' dedim, sözümü dinledi. Tedirgin olarak orada uyudu. Sonra bizi tanıdı, müşteri seslerini algıladı. Geleni gideni algıladı, beyninde yer etti. Güvende olduğunu hissetti. İlk gördüğümde zaten ense kısmında az tüy vardı, kuyruk kısmında hiç bişey yoktu. Bir çocuğu sever gibi, merhametle büyüttüm. Güzel bir duygu, bu durumdan mahallemizde memnun. Hayvan dışarı çıkıp banyosunu yapıp geliyor. Ben onu temizliyorum, saçlarını tarıyorum. Bir çocuğu sever yetiştirirsin gibi baktım. Elimden geleni yaptım. Benim dükkanımda hiç hayvan eksik olmadı. Sürekli kedilerimde oluyordu. Kışın soğuk havalarda sürekli kedi gelir. Bende sahip çıkar bakarım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı