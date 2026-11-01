Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de milyonlarca müşterinin alışveriş yaptığı indirim market zinciri Poundland, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. 600'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren ve yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, mali darboğazı aşamayınca iflas yönetimi seçeneğine yöneldi. Daha önce sembolik 1 sterline satılan 36 yıllık zincirde şimdi gözler kurtarma görüşmelerine çevrildi.

  • Poundland, 29 Ekim'de İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne kayyum atama niyet bildiriminde bulunarak iflas yönetimi için hukuki süreci başlattı; başvuru şirkete alacaklılara karşı 10 iş günü geçici koruma sağlıyor.
  • Pepco Group, Poundland'i Haziran 2025'te ABD merkezli Gordon Brothers'a sembolik 1 sterlin karşılığında sattı.
  • Krizin merkezinde Gordon Brothers ile olası alıcılar arasındaki 30 milyon sterlinlik hissedar kredisi yer alıyor; Martin Property Group'un mağazaları ve çalışanları korumayı hedefleyen teklifi bu borç koşullarında anlaşmazlık nedeniyle sonuçlanmadı.

İngiltere'nin tanınmış indirim market zincirlerinden Poundland'de yaşanan mali kriz derinleşiyor. Geçen yıl yalnızca 1 sterline satılan 36 yıllık perakende devi, sahibi ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından iflas yönetimine geçiş için hukuki süreci başlattı. 600'ü aşkın mağazası ve yaklaşık 12 bin çalışanı bulunan zincirin geleceği belirsizliğini korurken, olası bir tasfiye binlerce kişinin işini kaybetmesine neden olabilir.

1 STERLİNE SATILDI, KRİZDEN KURTULAMADI

1990 yılında kurulan Poundland, başlangıçta mağazalarındaki ürünleri 1 sterlinlik sabit fiyatla satmasıyla İngiltere'nin en bilinen indirim marketlerinden biri haline geldi. Yıllar içinde yüzlerce mağazaya ulaşan şirket, artan işletme maliyetleri ve Aldi, Lidl ve B&M gibi rakiplerin yoğun rekabeti nedeniyle mali sıkıntılar yaşamaya başladı.

Şirketin eski sahibi Pepco Group, Poundland'i Haziran 2025'te ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers'a sembolik 1 sterlin karşılığında sattı. Satışın ardından yeniden yapılanma süreci başlatılırken çok sayıda mağaza kapatıldı. Ancak alınan önlemler şirketin finansal sorunlarını çözmeye yetmedi. 

İFLAS YÖNETİMİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Poundland, 29 Ekim'de İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne kayyum atama niyet bildiriminde bulundu. Bu başvuru, şirkete alacaklıların yasal işlemlerine karşı 10 iş günü geçici koruma sağlıyor.

Şirket yönetimi bu süre içerisinde yeni bir kurtarma anlaşması yapmayı ve faaliyetlerin devamını sağlayacak bir çözüm bulmayı hedefliyor. Poundland ise mağazalarının normal şekilde açık olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 

30 MİLYON STERLİNLİK BORÇ ANLAŞMAZLIĞI

Krizin merkezinde, şirketin sahibi Gordon Brothers ile olası alıcılar arasındaki 30 milyon sterlinlik hissedar kredisi bulunuyor.

Kuzey İrlanda merkezli Martin Property Group, Poundland'i bir bütün olarak devralarak mağazaları ve çalışanları korumayı hedefleyen bir teklif sundu. Ancak Gordon Brothers ile borcun geri ödeme koşullarında anlaşma sağlanamadı.

30 Ekim'de ortaya çıkan yeni gelişmeye göre Martin Property Group, kurtarma teklifinden vazgeçmediğini ve satın alma görüşmelerine devam etmek istediğini bildirdi. Şirketin teklifinde mevcut mağazaların ve çalışanların korunması da yer alıyor. 

RAKİP MARKETLER MAĞAZALARA TALİP

Poundland'in tek parça halinde kurtarılamaması durumunda mağazaların farklı perakende zincirlerine satılması seçeneği gündemde.

B&M, Aldi, Lidl, The Range ve Poundstretcher gibi şirketlerin zincirin bazı mağazalarıyla ilgilendiği belirtiliyor. Ancak mağazaların parça parça satılması halinde yüzlerce şubenin faaliyetlerine son vermesi ve binlerce çalışanın işini kaybetmesi ihtimali bulunuyor. 

SATIŞLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan The Sunday Times'ın 1 Kasım tarihli haberinde yer alan şirket içi verilere göre Poundland'in mağaza satışları, 18 Ekim'de sona eren üç haftalık dönemde yüzde 8,4 arttı. Tedarikçilere iletilen notta satışların, kâr marjlarının ve brüt kârın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Satışlardaki bu iyileşmeye rağmen şirketin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İngiltere'de hükümet yetkilileri de süreci yakından takip ederken, yaklaşık 12 bin çalışanın istihdamının korunması için kurtarma seçeneğinin hayata geçirilmesi bekleniyor. <

Poundland'in önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeler, hem yüzlerce mağazanın hem de binlerce çalışanın geleceğini belirleyecek.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi

Zeynep Bastık’tan evliliğinde kıskançlık açıklaması: Hiç olmuyor vallahi
Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı

Ekrana erken döndü, içindeki mücadeleyi yıllar sonra anlattı
Eskişehir’de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

Yürekleri ısıtan görüntü!
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
Mantar toplamak için ormana gitti, bozayının saldırısına uğradı!

Bir anda ağaçların arasından çıktı! Yaşlı adam gözünü hastanede açtı

Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı

Tümer Metin canlı yayında fena pot kırdı