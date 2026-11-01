36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede

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İngiltere'nin tanınmış indirim market zincirlerinden Poundland'de yaşanan mali kriz derinleşiyor. Geçen yıl yalnızca 1 sterline satılan 36 yıllık perakende devi, sahibi ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından iflas yönetimine geçiş için hukuki süreci başlattı. 600'ü aşkın mağazası ve yaklaşık 12 bin çalışanı bulunan zincirin geleceği belirsizliğini korurken, olası bir tasfiye binlerce kişinin işini kaybetmesine neden olabilir.

1 STERLİNE SATILDI, KRİZDEN KURTULAMADI

1990 yılında kurulan Poundland, başlangıçta mağazalarındaki ürünleri 1 sterlinlik sabit fiyatla satmasıyla İngiltere'nin en bilinen indirim marketlerinden biri haline geldi. Yıllar içinde yüzlerce mağazaya ulaşan şirket, artan işletme maliyetleri ve Aldi, Lidl ve B&M gibi rakiplerin yoğun rekabeti nedeniyle mali sıkıntılar yaşamaya başladı.

Şirketin eski sahibi Pepco Group, Poundland'i Haziran 2025'te ABD merkezli yatırım şirketi Gordon Brothers'a sembolik 1 sterlin karşılığında sattı. Satışın ardından yeniden yapılanma süreci başlatılırken çok sayıda mağaza kapatıldı. Ancak alınan önlemler şirketin finansal sorunlarını çözmeye yetmedi.

İFLAS YÖNETİMİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Poundland, 29 Ekim'de İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne kayyum atama niyet bildiriminde bulundu. Bu başvuru, şirkete alacaklıların yasal işlemlerine karşı 10 iş günü geçici koruma sağlıyor.

Şirket yönetimi bu süre içerisinde yeni bir kurtarma anlaşması yapmayı ve faaliyetlerin devamını sağlayacak bir çözüm bulmayı hedefliyor. Poundland ise mağazalarının normal şekilde açık olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

30 MİLYON STERLİNLİK BORÇ ANLAŞMAZLIĞI

Krizin merkezinde, şirketin sahibi Gordon Brothers ile olası alıcılar arasındaki 30 milyon sterlinlik hissedar kredisi bulunuyor.

Kuzey İrlanda merkezli Martin Property Group, Poundland'i bir bütün olarak devralarak mağazaları ve çalışanları korumayı hedefleyen bir teklif sundu. Ancak Gordon Brothers ile borcun geri ödeme koşullarında anlaşma sağlanamadı.

30 Ekim'de ortaya çıkan yeni gelişmeye göre Martin Property Group, kurtarma teklifinden vazgeçmediğini ve satın alma görüşmelerine devam etmek istediğini bildirdi. Şirketin teklifinde mevcut mağazaların ve çalışanların korunması da yer alıyor.

RAKİP MARKETLER MAĞAZALARA TALİP

Poundland'in tek parça halinde kurtarılamaması durumunda mağazaların farklı perakende zincirlerine satılması seçeneği gündemde.

B&M, Aldi, Lidl, The Range ve Poundstretcher gibi şirketlerin zincirin bazı mağazalarıyla ilgilendiği belirtiliyor. Ancak mağazaların parça parça satılması halinde yüzlerce şubenin faaliyetlerine son vermesi ve binlerce çalışanın işini kaybetmesi ihtimali bulunuyor.

SATIŞLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan The Sunday Times'ın 1 Kasım tarihli haberinde yer alan şirket içi verilere göre Poundland'in mağaza satışları, 18 Ekim'de sona eren üç haftalık dönemde yüzde 8,4 arttı. Tedarikçilere iletilen notta satışların, kâr marjlarının ve brüt kârın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Satışlardaki bu iyileşmeye rağmen şirketin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İngiltere'de hükümet yetkilileri de süreci yakından takip ederken, yaklaşık 12 bin çalışanın istihdamının korunması için kurtarma seçeneğinin hayata geçirilmesi bekleniyor. <

Poundland'in önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeler, hem yüzlerce mağazanın hem de binlerce çalışanın geleceğini belirleyecek.