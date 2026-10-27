Eskişehir'de 253 okul servisi denetlendi, 6 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı

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Eskişehir'de okul servislerine yönelik denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 6 servis aracı ve sürücüsüne ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-26 Ekim tarihlerinde il genelinde okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 253 okul servisi aracı ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 6 araç ve sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde ise 85 kahvehane, 54 market ve tekel bayisi, 1 oyun salonu ile 101 park ve bahçe kontrol edildi.

Ekiplerce ayrıca 524 kişinin kimliği sorgulandı.

Kaynak: AA