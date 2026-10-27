Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 253 okul servisi denetlendi, 6 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 19-26 Ekim'de okul servislerine yönelik denetimlerde 253 servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu bulunan 6 araç ve sürücüsüne idari işlem yapıldı; okul çevrelerinde 85 kahvehane, 54 market ve tekel bayisi, 1 oyun salonu ile 101 park ve bahçe kontrol edildi.

Eskişehir'de okul servislerine yönelik denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 6 servis aracı ve sürücüsüne ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-26 Ekim tarihlerinde il genelinde okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 253 okul servisi aracı ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 6 araç ve sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde ise 85 kahvehane, 54 market ve tekel bayisi, 1 oyun salonu ile 101 park ve bahçe kontrol edildi.

Ekiplerce ayrıca 524 kişinin kimliği sorgulandı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Trump'tan seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödül vaadi

Kesenin ağzını açtı! Trump'tan dev ödül vaadi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı

Kendi hocasının yakasına yapıştı, yerde yatan futbolcuyu tekmeledi
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
Sırbistan’da seçim sonrası dikkat çeken görüntüler: Vucic, Putin ve Şi’nin posterini çiğnediler

Seçim kaybeden liderin posterini çiğnediler: Diğer isimler de bomba
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!
Derbiye damga vuran görüntü! İsmail Kartal'a tepki yağdı

Tepkiler çığ gibi! Fener taraftarı deli oldu
Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi

Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi