Sivas Koyulhisar'da kontrolden çıkan kamyonet markete çarptı, 2 kişi yaralandı

Sivas Koyulhisar'da kontrolden çıkan kamyonet markete çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, Camikebir Mahallesi'nde bir markete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile market sahibi yaralanırken yaralılar Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı, markette hasar oluştu.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak markete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ü.C. yönetimindeki 34 GLV 473 plakalı kamyonet Camikebir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak M.K'ya ait markete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü ile marketin sahibi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle markette hasar meydana geldi.
Kaynak: AA