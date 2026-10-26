Şikayetvar verilerine göre ulusal marketlerde şikayetler bir haftada yüzde 85 arttı

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ŞİKAYETVAR verilerine göre, ulusal market zincirlerine yönelik şikayetler bir haftada 420'den 778'e yükselerek yüzde 85 arttı. İndirim market zincirlerinde ise aynı dönemde şikayet sayısı 818'den 894'e çıktı. Tüketicilerin şikayetlerine kampanyalı ürünlerin gönderilmemesi, eksik teslimatlar, raf ve kasa fiyatları arasındaki farklılıklar ile ücret iadesi sorunları yansıdı.

Çözüm platformu Şikayetvar, market zincirlerinde indirim ve kampanyalara yönelik tüketicilerin kendilerine ilettiği şikayetleri paylaştı. Buna göre özellikle internet üzerinden verilen siparişlerde ürünlerin stok gerekçesiyle iptal edilmesi, eksik teslim edilmesi ve ücret iadelerinin gerçekleştirilememesi yönündeki bildirimler dikkat çekti. Raflarda belirtilen fiyatların kasada değişmesi de tüketicilerin dile getirdiği sorunlar arasında yer aldı.

Şikayetvar verilerine göre, 12 Ekim haftasında ulusal market zincirlerine yönelik şikayet sayısı bir önceki haftaya göre 420'den 778'e yükselerek yüzde 85 arttı. Böylece haftalık şikayet sayısı, 2026 yılında kaydedilen 786 şikayetlik zirvenin yalnızca 8 şikayet gerisinde kaldı. İndirim market zincirlerinde ise aynı dönemde 818 olan haftalık şikayet sayısı yüzde 9 artışla 894'e yükseldi.

İndirim market zincirlerine yönelik şikayetler 2025'in aynı dönemindeki 36 bin 120 seviyesinden 2026'da 38 bin 726'ya çıkarak yüzde 7 arttı. Ulusal market zincirlerinde ise şikayetler 24 bin 440'tan 21 bin 943'e gerileyerek yüzde 10 azaldı. Buna karşın son haftadaki sert yükseliş, ulusal market zincirlerinde kısa vadeli şikayet hareketliliğinin belirgin biçimde arttığını gösterdi.

Şikayetvar'a yansıyan bildirimlerde, özellikle bir alana bir bedava ve iki al bir öde kampanyalarında yaşanan sorunlar dikkat çekti. Tüketiciler, sipariş sırasında mevcut görünen ürünlerin ödeme sonrasında stok yetersizliği gerekçesiyle iptal edildiğini ve kampanya avantajından yararlanamadıklarını belirtti.

Bir tüketici, kampanya kapsamında verdiği iki siparişin ödemesini yapmasına ve teslimat saatini belirlemesine rağmen siparişlerinin kendisine bilgi verilmeden iptal edildiğini aktardı. Kampanya kapsamında hesapladığı 5 bin 754 TL'lik fiyat avantajını kaybettiğini belirten tüketici, ürünleri yeniden almak istediğinde daha yüksek fiyatlarla karşılaştığını ifade etti.

TESLİM EDİLDİ GÖRÜNÜYOR, ÜRÜN TÜKETİCİYE ULAŞMIYOR

Sanal market alışverişlerinde öne çıkan bir diğer sorun, teslimat kayıtlarıyla fiili teslimat arasındaki uyuşmazlıklar oldu. Bazı tüketiciler siparişlerinin uygulamada teslim edilmiş görünmesine rağmen ürünlerini alamadıklarını, bu nedenle ücret iadesi sürecinde de sorun yaşadıklarını bildirdi.

Yaklaşık bin TL tutarında alışveriş yapan bir tüketici, kurye tarafından kendisine başka bir müşterinin siparişinin getirildiğini, yanlış ürünleri kabul etmemesine rağmen kendi siparişinin sistemde teslim edildi olarak işaretlendiğini belirtti. Tüketici, kendisine hiçbir ürün ulaşmadığını ve şikayet tarihi itibarıyla ücretinin iade edilmediğini aktardı.

9 BİN TL'LİK ALIŞVERİŞTE 24 KALEM ÜRÜN EKSİK ÇIKTI

Eksik teslimatlar da market zincirlerine yönelik şikayetler arasında yer aldı. Tüketiciler, ödeme yaptıkları ürünlerin tamamını teslim alamadıklarını ve eksik ürünlere ilişkin taleplerine yanıt almakta zorlandıklarını ifade etti.

İstanbul'da yaşayan bir tüketici, sanal market üzerinden gerçekleştirdiği 9 bin TL tutarındaki, 54 kalem ürün içeren alışverişinin 24 kaleminin eksik teslim edildiğini bildirdi. Eksikleri fark ettikten sonra siparişin tamamen iptal edilmesini ve ücret iadesi yapılmasını talep eden tüketici, yaşadığı süreci Şikayetvar'a taşıdı.

RAFTA 699 TL, KASADA 1.599 TL

Fiziksel mağazalarda ise raf etiketi ile kasa fiyatı arasındaki farklılıklar tüketicilerin gündemindeki sorunlardan biri olmaya devam etti. Şikayetlerde, fiyat farkını fark eden tüketicilerin iade veya fiyat düzeltme taleplerinin karşılanmadığına yönelik bildirimler de yer aldı.

Adana'da bir market zincirinden alışveriş yapan tüketici, rafta 699 TL olarak gördüğü masaj aletinin kasadan 1.599 TL'ye geçtiğini bildirdi. Aradaki 900 TL'lik farkı mağazadan ayrılmadan fark ettiğini aktaran tüketici, aynı gün yaptığı iade talebinin kabul edilmediğini öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı