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Erzurum Karayazı'da çarpışan araçlarda 2 sürücü yaralandı, birinin durumu ağır

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde Göksu Mahallesi yolunda yoğun sis ve yağış altında market aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sürücülerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yoğun yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda bir market aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücüden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Göksu Mahallesi yol güzergahında meydana geldi. Markete ait olduğu belirtilen araç ile bir otomobil, yoğun sis ve yağışın etkili olduğu yolda henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan sürücüler, Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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