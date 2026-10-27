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Şile'de etkili sağanak caddeleri su altında bıraktı, market ürünleri sele kapıldı

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Şile'de etkili sağanak caddeleri su altında bıraktı, market ürünleri sele kapıldı Haber Videosunu İzle
Şile'de etkili sağanak caddeleri su altında bıraktı, market ürünleri sele kapıldı
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Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı caddeleri su bastı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken Cumhuriyet Caddesi'ndeki bazı marketlerin dışarıdaki ürünleri sel sularına kapıldı.

ŞİLE'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı ilçe merkezinde de bazı caddeleri su bastı.

Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Caddesi'nde yağmur sularının yükselmesi sonucu bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sel sularına kapıldı. Öte yandan, Şile-Üsküdar Caddesi'nde bulunan Yeniköy Deresi ile Pot Deresi'nde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman araç geçişlerinde zorluk yaşandığı öğrenildi. Pot Deresi ve Kabakoz Deresinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri ile çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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