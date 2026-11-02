Estonya'da market soğutucularına siber saldırıda sıcaklık 50 dereceye çıkarıldı

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Estonya, İrlanda ve Hollanda'da market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenirken, Finlandiya'da da bazı marketlerin soğutma sistemlerinde yaşanan sorunların siber saldırıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Estonya Kamu Yayıncısı ERR'nin haberine göre, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, soğutma sistemleri üreten Kitman Coldtech şirketinin müşterisi olan büyük bir market zincirinin sistemine erişti ve dondurucuların sıcaklık ayarını 50 santigrat dereceye çıkardı.

Şirketin üst yöneticisi Jann Mutso, saldırıya uğrayan market zincirinin adını açıklamazken, Estonya'daki başka müşterilerinin de benzer saldırıların hedefi olduğunu söyledi.

Saldırganların eski tip bir soğutma sistemini kontrol eden bilgisayarlara erişerek sıcaklık ayarlarını değiştirdiğini belirten Mutso, saldırı yönteminin geçen ay Fransa ve Hollanda'da yaşanan benzer olaylarla örtüştüğünü ifade etti.

Market zincirlerinin saldırılara karşı önlem almaya başladığını ve kontrol cihazlarını güncellediğini aktaran Mutso, eski ve güncellenmemiş cihazların saldırganların hedefi olduğunu belirtti.

Mutso, saldırının 10 dakika içerisinde tespit edilerek müdahale edildiğini ve bu nedenle herhangi bir zararın meydana gelmediğini kaydetti.

Finlandiya

Finlandiya kamu yayın kuruluşu Yle'nin haberine göre, ülke genelinde faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerinde sorun yaşandı.

Finlandiya'nın büyük market zincirlerinden Kesko'nun yetkilileri, soğutuculardaki sıcaklığın yükselmesi nedeniyle bazı gıda ürünlerinin bozulduğunu ve internet üzerinden müdahale ihtimalini dışlamayarak olayın nedenini araştırdıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İrlanda

İrlanda'daki SuperValu süpermarket zincirinin 13 şubesinde de siber saldırı nedeniyle soğutma sistemlerinde sorun yaşandı.

Market zincirinin sahibi Musgrave şirketinden yapılan açıklamada, belirli modellerdeki soğutucuların saldırıdan etkilendiği ve olayın etkilerinin sınırlı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, etkilenen şubelerdeki soğuk ve dondurulmuş gıdaların önlem amacıyla satıştan kaldırıldığı kaydedildi.

Soğutma sistemlerindeki sorunun bazı şubelerin geç açılmasına da neden olduğu bildirildi.

Hollanda

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, ülkede en az 17 işletmenin dondurucu ve soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendiği, saldırganların sistemlerdeki sıcaklık ayarlarını değiştirdiği bildirildi.

Saldırıya uğrayan işletmeler arasında küçük mahalle marketleri ve kasapların bulunduğu, büyük market zincirlerinin ise saldırılardan etkilenmediği belirtildi.

Saldırıya uğrayan sistemlerin güvenli olmayan ağlara bağlı olduğu ve kolayca tahmin edilebilir parolalarla korunduğu kaydedildi.

İsveç, Belçika ve Lüksemburg'da da bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA