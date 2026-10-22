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Ardahan Üniversitesi kampüsünde Tarım Kredi KOOP Market ilk kez hizmete açıldı

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Ardahan Üniversitesi kampüsünde Tarım Kredi KOOP Market açıldı. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kampüste ilk kez hizmete giren markette Ardahanlı üreticilerin peynir, bal ve diğer yöresel gıda ürünleri satışa sunulacak.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde hizmete alınan Tarım Kredi KOOP Market'in açılışı yapıldı.

Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan üniversitenin kampüsünde ilk kez açılan markette, Ardahanlı üreticilerin peynir, bal ve diğer yöresel gıda ürünleri de satışa sunulacak.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, üniversite için güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kampüste ilk kez bir marketin hizmete açılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Emiroğlu, "13 yıllık bu üniversite kampüsünde ilk defa böyle bir market açıldığı için en başta Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın Bey'e dost ve arkadaşı olarak gönülden selamlarımı gönderiyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri, yerli ve milli ürünler satan çiftçimizin, köylümüzün ürettiği ürünleri raflarında doğrudan tüketiciyle buluşturan bir marketler zinciri. Bu çok önemlidir." dedi.

Kampüsün kent merkezine 12 kilometre mesafede olması dolayısıyla marketin ayrıca önem taşıdığını anlatan Emiroğlu, "Özellikle kış mevsiminde gidip gelme gayet zor oluyor. Elbette ki burada Ardahan'ın peynirleri satılacak. Ardahan'daki peynir üreticileri ve diğer bal ya da diğer gıda üreticilerinin ürünleri de burada raflarda tüketicinin alımına sunulacak." diye konuştu.

Açılışın ardından katılımcılar Tarım Kredi KOOP Market'i gezdi.

Kaynak: AA
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