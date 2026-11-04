Nevşehir'de kadına tokat atan Tolga Çelik tutuklandı, 6 suç kaydı ortaya çıktı

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NEVŞEHİR'de bir marketin önünde kaldırımda bekleyen S.E. (46) isimli kadına tokat atan Tolga Çelik'in (38) polis ekipleri tarafından yakalandığı ana ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Şüphelinin biri 'kasten yaralama' olmak üzere 6 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Olay, önceki gün Nevşehir merkez Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde kaldırımda bekleyen S.E. isimli kadına yürüyerek yaklaşan kişi, aniden sol kulağının olduğu bölüme sert bir tokat attı. Hiç tanımadığı kişiden gelen şiddetli darbeyle neye uğradığını şaşıran ve büyük şok yaşayan kadın acı içinde kalırken, saldırgan soğukkanlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu S.E., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK YAKALADI

İhbarın ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını tarayan polis, saldırganın biri 'kasten yaralama' olmak üzere 6 farklı suçtan kaydı bulunan Tolga Çelik olduğunu tespit etti. Ekipler, yerini belirledikleri Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltına alındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddeden Tolga Çelik, kolunun yanlışlıkla çarptığını iddia etti. Mağdur S.E.'nin ise sağlık kontrolünde darba bağlı işitme kaybı ve basit müdahaleyle giderilemeyecek yaralanması olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.E., olayın şokunu atlatamadığını, konuşmak istemediğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı