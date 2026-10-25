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Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde

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Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
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Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla Hal Yasası’nda değişiklik için yeni bir taslak hazırlandı. Taslakta zincir marketlere yerli sebze ve meyve satışı yükümlülüğü getirilmesi, muz, sarımsak ve limon ithalatında kota uygulanması ve hallerin dijital olarak izlenmesi yer alıyor. Taslağın önümüzdeki günlerde kanun teklifi olarak TBMM’ye sunulması bekleniyor.

  • Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan taslağın önümüzdeki günlerde kanun teklifi olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.
  • Taslak, zincir marketlere yerli sebze ve meyve satışı yükümlülüğü getirilmesini ve bu uygulamanın vergi teşvikleriyle desteklenmesini öngörüyor.
  • Türkiye genelinde 8 bin 933 olan tarımsal amaçlı kooperatif sayısının kısa vadede 2 katına çıkarılması hedefleniyor.

Sebze ve meyvenin tarladan rafa uzanan sürecini yeniden düzenlemeyi amaçlayan yeni bir yasal düzenleme gündemde. Düzenlemeyle fiyatların düşürülmesi ve üreticinin emeğinin karşılığını alması hedefleniyor.

4 BAKANLIK ORTAK ÇALIŞTI

TGRT Haber’in haberine göre taslak; Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlandı. Taslağın önümüzdeki günlerde kanun teklifi olarak Meclis’e getirilmesi bekleniyor.

ZİNCİR MARKETLERE YERLİ ÜRÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Taslakta, zincir marketlere yerli sebze ve meyve satışı konusunda yükümlülük getirilmesi ve bu uygulamanın vergi teşvikleriyle desteklenmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra muz, sarımsak ve limon ithalatını sınırlayan kota uygulamalarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

KOOPERATİF SAYISININ 2 KATINA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Düzenlemeyle tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesi ve üretici ile tüketici arasındaki aracı sayısının azaltılması amaçlanıyor. Türkiye genelinde 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatif bulunuyor. Kısa vadede bu sayının 2 katına çıkarılması hedefleniyor.

HALLERDE DİJİTAL TAKİP DÖNEMİ

Taslakta, toptancı hallerindeki işlemlerin dijital ortamda izlenmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması da yer alıyor. Hallerdeki idari personelin veri aktarımı, stok takibi ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumluluklarının artırılması planlanıyor. Bu adımlarla kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve fiyat oluşumunun daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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