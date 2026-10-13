Haberler

Hatay Hassa'da genç esnaf, 3 yıldır İsrail menşeli ürün satmıyor, dolaba mesaj astı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Hassa'da genç esnaf, 3 yıldır İsrail menşeli ürün satmıyor, dolaba mesaj astı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde market işleten 20 yaşındaki genç esnaf, Gazze'de yaşananlar nedeniyle yaklaşık 3 yıldır İsrail menşeli ürünleri satmıyor. İçecek dolabına boykot mesajı asan genç esnaf, kararını sürdürerek vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

Hatay'da market işleten 20 yaşındaki Yasin Kuş, Gazze'de yaşananlar nedeniyle yaklaşık 3 yıldır İsrail menşeli ürünleri satmıyor. Marketindeki içecek dolabına, "Bu dolapta çocuk katili İsrail'i destekleyen içecekler bulunmamaktadır" yazısı asan Kuş, boykot kararını sürdürerek vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu.

Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan Yasin Kuş, işlettiği markette vatandaşlara hizmet vererek geçimini sağlıyor. Kuş; Gazze ve Filistin'de yaşananlara tepki göstermek amacıyla yaklaşık 3 yıl önce İsrail menşeli ürünleri satmama kararı aldı. Kararını aradan geçen süreye rağmen sürdüren Kuş, boykot kapsamındaki ürünleri işletmesine almıyor. Marketindeki içecek dolabına boykot mesajı asan ve iş yerine Filistin bayrağı yerleştiren Kuş, bu şekilde tepkisini ortaya koyuyor. Boykot kararından vazgeçmeyeceğini belirten genç esnaf, vatandaşların da alışveriş yaparken ürünlerin menşeine dikkat etmelerini istedi.

"Üç yıldır aynı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Gazze ve Filistin'de yaşanan olayların ardından boykot kararı aldığını belirten Yasin Kuş, "Gazze ve Filistin'de yaşanan olayların ardından 3 yıl önce işletmemizde İsrail menşeli ürünleri satmama kararı aldık. Aradan geçen 3 yıla rağmen bu kararımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Herhangi bir marka ismi vermeden ifade etmek gerekirse boykot kapsamındaki bütün ürünleri işletmemizde bulundurmuyoruz. Vatandaşlarımıza da bu konuda duyarlı olmalarını ve boykot konusunda destek vermelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da otoyolda korku dolu anlar: Tırdan kopan dev lastik trafiğe savruldu

Otoyolda gideni görenler gözlerine inanamadı: Resmen tehlike saçtı
Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

Tek bir şikayetle başladı, 1,3 milyar liralık vurgun ortaya çıktı
Uçak kaçırılma alarmı verdi, havalimanı kapatıldı: Savaş uçakları havalandı

Yanlış alarm ülkeyi karıştırdı: Savaş uçakları havalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası

Paris’te bir yürüdü, milyonluk teklif geldi!
Almanya'da cinayet suçundan aranıyordu! Mardin'de yakalandı

Almanya'da cinayetten aranıyordu! O ilimizde enselendi

TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek

Montella bugün TFF'ye geliyor! Nedeni belli oldu
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı

Bunu kimse bilmiyor! Galatasaray, Barcelona'ya bir ilki yaşattı
Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Cenk Eren’den iki ünlü isme sitem! Biri selam vermedi, diğeri...
Bankalarda yeni dönem başladı! Araba satıp telefon kiralıyorlar

Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı
Dev market zincirlerinde siber kabus! 5 ülkede daha ortaya çıktı

Dev market zincirlerini felç eden kabus! 5 ülkeye daha yayıldı