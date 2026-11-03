İBB davasının 103'üncü gününde tanık İlker Aydın 5 milyon dolar istendiğini söyledi

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Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasında tanık olarak dinlenen Hüseyin Kiriş, vale olarak çalıştığı restorandan alınan iki koliye ilişkin, restoran sahibinin kendisine kolilerin içinde "market kartı" bulunduğunu söylediğini belirtti, tanık İlker Aydın ise 5 milyon dolar istendiğini, paranın çekildiğini bildiğini ancak sonrasını gözleriyle görmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmaların 103. gününde, tanıklar dinleniyor.

Duruşmada ilk olarak tanık Hüseyin Kiriş dinlendi. Vale olarak çalıştığı restorandan iki koli alındığını anlatan Kiriş, "Restoranın sahibi bana içinde market kartı olduğunu söyledi" dedi.

Kiriş'in ardından tanık İlker Aydın söz aldı. Abdi İbrahim şirketinin sahibi Nezih Barut'un kendisine mali durum raporlaması için görev verdiğini belirten Aydın, belediyeyle ilgili süreçleri kendisinin yürütmediğini söyledi.

"PARA ÇEKİLDİĞİNİ BİLYORUM AMA SONRASINI GÖZÜMLE GÖRMEDİM"

Süleyman Atik aracılığıyla 5 milyon dolar istendiğini iddia eden Aydın, "Para çekildiğini biliyorum ama sonrasını gözümle görmedim" diye konuştu.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Begüm Tütüncüler'in, "Müvekkilimle görüştünüz mü, onun adına bir talep aldınız mı?" sorusunu Aydın, "Hayır, görüşmedim. Süleyman Atik, Resul Emrah Şahan'ın devre dışı kaldığını söyledi" diye yanıtladı.

Tanık Metin Karakoç, İBB Belediye Meclisi'nden şartlı bağış kararının geçtiğini söyledi. Savcılıkta verdiği iki ifadeyi de tekrarladığını belirten Karakoç, yapılan yardımın aldıkları ruhsatla uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi.

Karakoç'un ardından tanık İsmail Serdar İplikçioğlu dinlendi. Capacity AVM'nin avukatı olduğunu belirten İplikçioğlu, kendilerinden 5 milyon dolar istendiğini ileri sürdü. İplikçioğlu, söz konusu talebin, bu davada bir süre tutuklu yargılanıp eylül ayında tahliye olan, geçen hafta ise Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz tarafından dile getirildiğini iddia etti.

Tanık İsmail Yırtıcı, 1998 yılından bu yana açık hava reklam işleri yaptığını, 2019 yılında yaşanan değişikliklerin ardından izin almakta zorlandığını anlattı. Yırtıcı'ya, savcılık tarafından yönlendirildiğini söyleyerek etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi geri çeken sanık Murat Kapki soru yöneltti. Kapki, "Seninle birlikte iş yaptık ve astığımız reklamlar indirildi değil mi?" diye sordu. Yırtıcı, "Doğru" yanıtını verdi. Bunun üzerine Kapki, "Örgüt olarak suçlanıyorum ama reklamlarım indirildi. Bunu teyit etmek için sordum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Uğur Kemal Gökbulut, Şişli Belediyesi'nin isteği üzerine hayır işi yaptıklarını ve ardından ruhsat aldıklarını söyledi. Gökbulut'a, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Ebru Tütüncüler, "Müvekkilim ruhsatla ilgili bir beklentiden söz etti mi?" sorusunu yöneltti. Gökbulut, "Hayır" yanıtını verdi.

Tanıkların beyanlarının ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Tutuklu sanıklar ara için salondan ayrılırken, izleyiciler yine "Foncular içeri başkanlar dışarı" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

Kaynak: ANKA