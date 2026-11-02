Eskişehir'de okul servisi denetiminde 31 kusurlu araç ve şoförü tespit edildi

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Eskişehir'de okul servisleri ve okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 31 kusurlu servis aracı ve şoförü tespit edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihlerinde okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1308 okul servisi aracı ve şoförü denetlendi. 31 kusurlu servis aracı ve şoförü tespit edildi.

Okul çevrelerinde ise 363 kahvehane, 237 market ve tekel bayisi, 7 oyun salonu ile 325 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca 2 bin 639 kişinin sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA