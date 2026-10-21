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Artvin'de 15 işletmeye 18 yaşından küçüklere tütün satış yasağı tebliğ edildi

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Artvin'de 15 işletmeye 18 yaşından küçüklere tütün satış yasağı tebliğ edildi
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Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki market, bakkal, büfe ve tekel bayilerinde denetim yaptı. Denetimlerde 15 işletmeye 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının yasak olduğu hatırlatılarak gerekli tebligatlar yapıldı.

Artvin'de polis ekiplerince okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 15 işletmeye 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının yasak olduğu hatırlatılarak gerekli tebligatlar yapıldı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin tütün ve tütün mamullerinin zararlarından korunması amacıyla okul çevrelerindeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl merkezinde polis sorumluluk bölgesinde bulunan okulların çevresindeki market, bakkal, büfe ve tekel bayilerini kapsayan denetimlerde, işletme yetkililerine tütün ürünlerinin satışına ilişkin kurallar ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi verildi.

Denetlenen 15 işletmeye, 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satış yasağı hatırlatılarak gerekli tebligatlar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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