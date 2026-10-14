Kırklareli'de market, fidan bayisi ve arılı kovan denetimleri sürüyor

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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde zincir marketlerde satışa sunulan tarım ürünlerine yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen TÜFİS (Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi) çalışmaları kapsamında, ilçedeki zincir marketlerde satılan tarım ürünlerinin fiyat kontrolleri her hafta gerçekleştiriliyor.

Denetimler sırasında elde edilen verilerin, sisteme anlık ve düzenli olarak aktarıldığı belirtildi.

Tohumluk ve fidan satışı yapan bayiler denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde tohumluk ve fidan satışı yapılan bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen denetimlerde, satışı yapılan ürünlerin belgeleri, etiket standartları ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Üretimde kalite ve güvenilirliği korumak amacıyla saha incelemelerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Pınarhisar'da arılı kovan tespit denetimi yapıldı

Pınarhisar ilçesinde arılı kovan tespiti amacıyla saha denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki arılıklarda yerinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde arı sağlığı, kovan durumları ve arıcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu incelenerek kayıt güncellemeleri tamamlandı.

Kaynak: AA