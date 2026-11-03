Romanya'da 6 şubeli market zincirinde soğutma sistemlerine siber saldırı yapıldı

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Avrupa'da birçok ülkede market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenirken, Romanya'da da bazı marketlerin soğutma sistemlerinde benzer sorunlar yaşandığı ifade edildi.

Romanya Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü Direktörü Dan Cimpean, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkedeki bir market zincirinin 6 şubesindeki soğutma sistemlerinde sıcaklık ayarlarının olağan dışı seviyede yükseldiğinin rapor edildiğini belirtti.

Siber saldırının soğutma sistemlerinin kontrol mekanizmasına yönelik olduğunu aktaran Cimpean, ilk incelemelere göre, sistemlerin kontrol mekanizmalarının internete doğrudan erişilebilir konumda olduğu bilgisini paylaştı.

Avrupa'da İsveç, Belçika, Lüksemburg, Estonya, Hollanda, Finlandiya ve İrlanda'da da bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA