Haberler

Antalya'da oğlunun ekmeğinden çatal iğne çıktı iddiasıyla baba şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da oğlunun ekmeğinden çatal iğne çıktı iddiasıyla baba şikayetçi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir baba, 9 yaşındaki oğlunun kahvaltıda yediği ekmeğin içinden çatal iğne çıktığını öne sürerek şikayetçi oldu. Baba, polise başvurup çatal iğneyi teslim etti ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden de ihbarda bulundu.

Antalya'da 9 yaşındaki oğlunun kahvaltıda yediği ekmeğin içinden çatal iğne çıktığını öne süren baba, hem polise başvurarak şikayetçi oldu hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

Olay, 11 Ekim sabahı Antalya'da meydana geldi. İddiaya göre baba Abdülhakim Ucan, 9 yaşındaki oğlu Aras Salih'i kahvaltılık alışverişi yapması için mahalledeki markete gönderdi. Eve dönen çocuğun kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinden metal bir parça çıktı. Ekmeği kontrol eden baba, içerisinde çatal iğne bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

Ekmeğin görüntüsünü çeken baba, fotoğrafı kendi rızasıyla polise teslim etti. Oğlunun olayda yaralanmadığını ve bu nedenle hastaneye gitmediğini ifade eden Ucan, ardından ekmeği satın aldığı markete giderek yetkililere durumu bildirdi.

Market yetkililerinin, ekmeğin söz konusu şubede üretilmediğini ve başka bir şubeden temin edildiğini söylediğini aktaran baba, konuyla ilgili şikayetçi olmaya karar verdi.

Hem polise hem bakanlığa başvurdu

Polis merkezinde ifade veren Abdülhakim Ucan, ekmeğin içinden çıktığını belirttiği çatal iğneyi görevlilere teslim etti. Olayla ilgili sorumlulardan maddi ve manevi olarak şikayetçi olduğunu bildiren baba, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden de şikayette bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

Fon vurgununda tutuklanan ilk üst düzey isim

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar

Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti

Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti