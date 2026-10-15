Samsun'daki sağlık zirvesinde yerli kalp cihazı ve aşıda son aşama anlatıldı

SAMSUN'da Uluslararası 3'üncü İkiztepe Sağlık Zirvesi ve Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı (SAMED) yapıldı. Burada konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, stratejik öneme sahip bazı cihazları artık kendi imkanlarımızla ülkemizde üretmeye başladık. Yerli ultrason üretimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı üretiminde de çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. İlaç alanındaki çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde Uluslararası 3'üncü İkiztepe Sağlık Zirvesi ve Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı gerçekleştirildi. Programa; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

'YALNIZCA HASTANE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ YETERLİ DEĞİL'

Burada konuşan Okumuş, "Biz ülkelerin sağlık gücünü değerlendirirken yalnızca hastane sayısına, hastanelerin büyüklüğüne, yatak kapasitesine, sağlık hizmetlerine erişime ve yetişmiş insan gücüne bakmıyoruz. Aynı zamanda o ülkenin sağlık alanında kullandığı tıbbi cihazları ve sarf malzemelerini ne ölçüde geliştirebildiğini, bu alanda ne kadar araştırma yapabildiğini, ilaç ve aşı alanında hangi yeteneklere ve kabiliyetlere sahip olduğunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Çok iyi bir sağlık sisteminiz ve yetişmiş insan gücünüz olabilir. Ancak kullandığınız ilaçları, aşıları, tıbbi cihazları ve sarf malzemelerini kendiniz üretemiyorsanız, pandemi döneminde de gördüğümüz gibi elinizdeki imkanların maalesef hiçbir önemi kalmayabiliyor" diye konuştu.

'ARTIK YERLİ KALP CİHAZIMIZ BULUNUYOR'

Yerli üretim sağlık materyallerinde son derece dikkatli ve hızlı şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Okumuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlendirdiğimiz sağlık altyapımıza gururla bakabilir, bunu gururla anlatabiliriz. Yurt dışına gittiğimizde bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi görüyoruz. Sağlık alanında araştırma ve üretimle elde ettiğimiz gelişmeyi ve büyümeyi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu nedenle sağlık politikalarımızda vatandaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmanın yanında, kendi teknolojisini geliştiren ve kendi ürünlerini üreten bir Türkiye olmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' vizyonu var. Sayın Bakanımız da bundan bahsetti. Buradaki amacımız, sağlık çalışanlarımızın ve akademisyenlerimizin sahadaki deneyimini, bilim insanlarımızın bilgisini ve mühendislerimizin yeteneğini sanayicilerimizin üretim gücüyle birleştirerek en ileri seviyeye taşımak. Sağlık bakanlarımızın öncelikleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, stratejik öneme sahip bazı cihazları artık kendi imkanlarımızla ülkemizde üretmeye başladık. Bunun en güzel örneklerinden biri, ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen mobil röntgen cihazımız. Bunun yanında, şu anda dünyada kalite açısından en üst seviyede olduğunu söyleyebileceğimiz yerli kalp cihazımız bulunuyor. Yerli ultrason üretimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı üretiminde de çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. İlaç alanındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Tıbbi cihaz sektörü bu noktada çok önemli. Çünkü yalnızca bilgi sahibi olmak yetmiyor, bu bilgiyi uygulamaya geçirecek bir alana da ihtiyaç duyuluyor" dedi.

'LÜTFEN ÜRÜNLERİNİZİ SAĞLIK MARKET'E KAYDEDİN'

Okumuş, "Tanıdan tedaviye, yoğun bakımdan ameliyathaneye, görüntülemeden hasta takibine kadar sağlık hizmetlerinin her aşamasında bu sektörde geliştirilen ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu alandaki kapasitemizi daha ileriye taşımamız gerekiyor. Daha önce de bahsettik; Samsun, cerrahi el aletlerinden sterilizasyon sistemlerine, cerrahi motorlardan medikal aydınlatma çözümlerine kadar farklı alanlarda üretim yapmakta ve uluslararası pazarda kendine yer bulmakta. Firmalarımızın yıllar içinde kazandığı tecrübenin ve uluslararası pazarlara açılma kabiliyetinin, ülkemiz adına önemli bir kazanım ve sağlık sanayimiz açısından değerli bir unsur olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Sayın Bakanımız hepimize talimat verdi. Özellikle tıbbi cihaz malzemeleri alanında hastanelerimizin ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu ürünleri öncelikle yerli üreticilerden almamız konusunda talimatlandırdı. Ancak bu noktada sizden bir talebimiz ve ricamız var; lütfen ürünlerinizi Sağlık Market'e kaydettirin. Sağlık Market'e dahil olun. Biz yerli ürünleri öncelikli olarak tercih edeceğimizi söylüyoruz. Bu konuda kurumlarımıza ve hastanelerimize de gerekli talimatları verdik" diye konuştu.

'SAMSUN, KUZEY ANADOLU'NUN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI'

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise yapılan Sağlık Zirvesi'nin kent için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Samsun'umuz yalnızca Karadeniz Bölgesi'nin değil, Kuzey Anadolu'nun da dünyaya açılan kapısı konumunda. Bölgenin en büyük kenti olarak sanayi, teknoloji, eğitim, tarım, ticaret, sağlık, spor ve turizm alanlarında güçlü bir altyapıya sahip. Samsun; tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, turizm alternatifleri, jeopolitik konumu, Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın beslediği, ürün çeşitliliği bakımından zengin ve bereketli ovaları, gelişmiş ulaşım imkanları, uluslararası düzeyde üretim ve satış yapan firmaları ile sanayi ve teknoloji altyapısı sayesinde ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir potansiyel taşıyor" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı