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Edirne'de izinden dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk yeniden bulundu

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Edirne'de izinden dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk yeniden bulundu
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Edirne'de çocuk evine teslim edilen yabancı uyruklu çocuklardan 14'ü, 11 Ekim'de market izninden sonra kuruma dönmeyince kayıp başvurusu yapıldı. Aramada 11'i Edirne ve Yunanistan sınırı yakınında, 2'si İstanbul'da bulunan 13 çocuk yeniden kuruma teslim edildi.

EDİRNE'de, İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden izne çıktıktan sonra geri dönmeyen yabancı uyruklu 13 çocuk bulundu.

Kentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalanan ve İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilen çocuklardan 14'ü, 11 Ekim'de, kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa dönmedi. Çocuklar dönmeyince görevliler, emniyete gidip kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada çocuklardan 1'i kuruma döndü. Güvenlik güçleri, çocukları için kapsamlı arama çalışması başlattı. Çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgede, 2'si de gittikleri İstanbul'da bulundu. 13 çocuk yeniden kuruma teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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