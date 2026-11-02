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Belçika'da market soğutmalarına siber saldırı, Delhaize'de yaklaşık 40 mağaza etkilendi

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Belçika'da dün gece başlayan siber saldırıda marketlerin soğutma sistemleri devre dışı bırakılarak buz çözdürme moduna sokuldu. Delhaize yaklaşık 40 mağazada olay yaşandığını doğrularken Carrefour 15 mağazanın etkilendiğini açıkladı, IKEA Mons'ta soğutma sistemleri bozuldu.

Belçika'da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi.

Belçika'da dün gece başlayan ve sabaha kadar süren geniş çaplı bir siber saldırı yaşandı. Siber saldırı nedeniyle ülke genelindeki çok sayıda marketin soğutma sistemleri devre dışı bırakılarak, buz çözdürme moduna sokuldu. Belçika'da en yaygın market zincirleri arasında bulunan Delhaize, Carrefour ile IKEA Mons'ta yaşanan olayın Flaman bölgesinde onlarca noktada ciddi operasyonel aksaklıklara yol açtığı bildirildi.

İki büyük market zinciri etkilendi

Delhaize şirketi, yaklaşık 40 mağazada bilgi işlem kaynaklı bir olayın yaşandığını doğruladı. Saat 03.00 civarında telefonlarına düşen alarm bildirimleriyle uyanan mağaza yöneticilerinin soğutma merkezlerine ulaştıklarında kompresörlerin tamamen durduğunu, frigo sistemlerinin sıcak hava üflediğini ve dondurucuların sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiğini gördükleri aktarıldı. Teknik ekipler, saldırının yönteminin kısa süre önce Fransa'da yaşanan büyük ölçekli siber saldırı ile aynı olduğunu belirtti.

Carrefour da sabah saatlerinde 15 mağazanın siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Şirket, sistemlerin kontrolünü yeniden sağlamak için teknik incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Mons'taki IKEA mağazasında da soğutma sistemleri bozuldu. Şirket bunun bir siber olay olduğunu doğruladığı ancak etkisinin sınırlı kaldığını bildirdiği aktarıldı.

Yol üstü marketleri de hedef alındı

Saldırı yalnızca büyük zincirleri değil, Anvers merkezli kasap zinciri de Laet&Van Haver'i de hedef aldı. Saat 03.00'te devreye giren alarmlar, sistem parametrelerinin dışarıdan değiştirilerek, dolapların otomatik olarak buz çözdürücü moduna alındığını ortaya koydu. Müdahale zamanında yapıldığı için ürünler zarar görmeden sistem durduruldu.

Olayın etkisinin özellikle bazı benzin istasyonlarına bağlı yol üstü mağazaları ve marketlerde yoğunlaştığı belirtildi. Bazı işletmelerin ürünlerini koruyabilmek için acil soğutuculu kamyonlar çağırmak zorunda kaldığı bildirildi. Bazı marketlerde ise çok sayıda ürünün zarar gördüğü ve maddi kaybın oluştuğu bildirildi.

Belçika'nın dışında İsveç ve Lüksemburg'da da marketlerin soğutma sistemlerinin siber saldırı ile hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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