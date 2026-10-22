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İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

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İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı
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İtalya'nın güneyinde artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren kamyon şoförleri ve çiftçiler, ana ulaşım yollarını kapatarak gıda sevkiyatını aksattı. Campania, Puglia, Calabria ve Sicilya bölgelerinde protestolar nedeniyle market rafları boşalmaya başlarken, meyve, sebze, süt ve et ürünlerinin tedarikinde sıkıntılar yaşandı. Kriz, makarna ve mozzarella üretimini de olumsuz etkilerken hükümet, nakliye sektörüne destek için harekete geçti.

  • İtalya'nın güneyinde kamyon şoförleri ve çiftçilerin motorin fiyatlarına karşı başlattığı yol kapatma eylemleri nedeniyle Napoli, Campania, Calabria, Puglia ve Sicilya'nın bazı bölgelerinde market raflarında boşluklar oluştu.
  • Ham madde ulaştırılamaması nedeniyle makarna üretimi aksarken, Campania'daki manda sütü mozzarella üretimi de sekteye uğradı.
  • Calabria'daki Crotone ve Reggio Calabria havalimanlarında uçak yakıtı tedarikinde sorun yaşandı.

İtalya'nın güneyinde yükselen akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren kamyon şoförleri ve çiftçilerin düzenlediği protestolar, gıda tedarikinde aksamalara yol açtı. Ana ulaşım güzergahlarında gerçekleştirilen yol kapatma eylemleri nedeniyle bazı marketlerde rafların boşalmaya başladığı belirtilirken, meyve, sebze, süt ve et ürünlerinin sevkiyatında sorunlar yaşandığı bildirildi.

KAMYON ŞOFÖRLERİ VE ÇİFTÇİLER YOLLARI KAPATTI

Artan motorin fiyatlarının taşımacılık ve tarım maliyetlerini yükseltmesine tepki gösteren kamyon şoförleri ile çiftçiler, İtalya'nın güneyindeki bazı ana ulaşım güzergahlarında eylem başlattı.

Campania bölgesi ve çevresinde ulaşımı aksatan protestolar nedeniyle gıda sevkiyatlarının geciktiği, bazı ürünlerin kamyonlarda ve depolarda bekletildiği aktarıldı.

Eylemciler, akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin faaliyetlerini sürdürmelerini giderek zorlaştırdığını belirtiyor.

MARKET RAFLARI BOŞALMAYA BAŞLADI

Nakliye sektöründeki protestoların etkisi en fazla marketlerde hissedildi. Napoli başta olmak üzere Campania, Calabria, Puglia ve Sicilya'nın bazı bölgelerinde ürün sevkiyatlarının aksaması nedeniyle raflarda boşluklar oluştu.

Özellikle meyve, sebze, süt, et ve peynir gibi kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandı. Bazı marketler, müşterilerine grev nedeniyle belirli ürünlerin geçici olarak bulunamayabileceğini bildiren duyurular astı.

MAKARNA VE MOZZARELLA ÜRETİMİ DE ETKİLENDİ

Ulaşımın aksaması yalnızca marketleri değil, gıda üreticilerini de zor durumda bıraktı. Fabrikalara ham madde ulaştırılamaması nedeniyle makarna üretiminde aksamalar yaşanırken, İtalya'nın ünlü manda sütü mozzarellasının üretimi de sekteye uğradı.

Üreticiler, taze sütün zamanında işlenememesi nedeniyle ekonomik kayıpların büyüdüğünü belirtti. Özellikle Campania bölgesindeki mozzarella üreticileri, sevkiyatların normale dönmemesi halinde zararların artabileceği uyarısında bulundu.

AKARYAKIT KRİZİ HAVALİMANLARINA DA SIÇRADI

Protestoların etkisi hava ulaşımına kadar uzandı. Calabria bölgesindeki Crotone ve Reggio Calabria havalimanlarında uçak yakıtı tedarikinde sorun yaşandığı açıklandı. Yetkililer, pilotların uçuş planlarını yakıt ikmalindeki aksaklıkları dikkate alarak hazırlamalarını istedi.

HÜKÜMETTEN KRİZİ BİTİRMEK İÇİN ADIM

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, nakliye sektörü temsilcileriyle görüşerek artan motorin maliyetlerine karşı destek sağlanacağını duyurdu.

Hükümetin nakliyecilere yönelik 480 milyon euroluk yardım açıklamasının ardından Sicilya'daki bazı taşımacılar eylemlerini sonlandırma kararı aldı. Ancak Calabria ve diğer güney bölgelerinde protestoların sürmesi nedeniyle tedarik zincirindeki sorunlar tamamen giderilemedi.

Tarafların 27 Ekim'de yeniden bir araya gelmesi beklenirken, sektör temsilcileri yol kapatma eylemlerinin devam etmesi halinde gıda üretimi ve dağıtımındaki kayıpların daha da büyüyebileceği uyarısında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

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