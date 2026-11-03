Bursa Mudanya'da otomobil depodan markete geçen 2 market çalışanına çarparak yaraladı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 2 market çalışanı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nden Yalı Mahallesi istikametine seyir halinde olan otomobil, bir marketin karşısında bulunan depodan marketin bulunduğu tarafa geçmek isteyen 2 kadın çalışana çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı