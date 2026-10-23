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Adıyaman'da iki inşaat işçisi marketi kirletmemek için çoraplarıyla alışveriş yaptı

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Adıyaman'da iki inşaat işçisi marketi kirletmemek için çoraplarıyla alışveriş yaptı Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da iki inşaat işçisi marketi kirletmemek için çoraplarıyla alışveriş yaptı
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Adıyaman'da iki inşaat işçisi, ayakkabılarındaki boyanın marketi kirletmemesi için ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla alışveriş yaptı. İşçilerin güvenlik kameralarına yansıyan bu duyarlı davranışı market çalışanları ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Adıyaman'da iki inşaat işçisi, ayakkabılarındaki boyanın marketi kirletmemesi için ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla alışveriş yaptı. İşçilerin duyarlı davranışı takdir topladı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzerinde bulunan bir markette, mahalledeki bir inşaatta boyacılık yaptıkları tahmin edilen iki işçi, maden suyu almak için geldi. Ayakkabılarındaki boyanın marketin zeminini kirletebileceğini düşünen işçiler, içeri girmeden önce ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarıyla markete giren işçiler, alışverişlerini tamamlayarak kasada ücretlerini ödedi. Ardından ayakkabılarını yeniden giyerek marketten ayrıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde işçilerin çevreye karşı gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. İşçilerin bu ince düşünceli davranışı, market çalışanları ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

İşçilerin hassasiyetleri karşısında oldukça şaşırdıklarını dile getiren market çalışanlarından Berivan Ayaz, "Biz sonradan fark ettik. İnşaatçı, emekçi arkadaşlarımız dış kapının girişinde ayakkabılarını bıraktılar. Sonra çoraplı, çoraplı, çıplak ayaklarla malzemeler alıp gittiler. Biz olayı daha sonradan fark ettik. Ayakkabıları kirliymiş herhalde market kirlenmesin diye girişte ayakkabılarını çıkarıp o şekilde alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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