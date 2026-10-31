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Adana Seyhan'da markete düzenlenen silahlı saldırıda ekmek getiren fırıncı öldü

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Adana Seyhan'da markete düzenlenen silahlı saldırıda ekmek getiren fırıncı öldü
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Adana Seyhan'da markete düzenlenen silahlı saldırıda, ekmek getirdiği sırada karnından vurulan 52 yaşındaki fırıncı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar otomobille kaçarken polis yakalamak için çalışma başlattı; fırıncının cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırı sırasında markete ekmek vermek için gelen fırıncı, vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından markete silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar ise otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gedik'i hastaneye kaldırırken polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gedik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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