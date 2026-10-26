ABD'de kuş gribi alarmı: 1 milyon tavuk itlaf edildi

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ABD'nin Illinois eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi salgını nedeniyle 934 bin 600 yumurtacı tavuk itlaf edildi. Ülkenin en büyük ikinci yumurta üreticisi Rose Acre Farms'a ait olduğu bildirilen tesiste yaşanan salgın, yumurta arzında daralma ve market fiyatlarında artış ihtimalini gündeme getirdi.

ABD'de yumurta fiyatlarına ilişkin endişeleri artıran gelişme, Illinois eyaletine bağlı Clinton County bölgesinde yaşandı. Germantown yakınlarında bulunan ticari yumurta üretim tesisinde yüksek patojeniteli kuş gribi tespit edildi. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), salgının 934 bin 600 kanatlı hayvanı etkilediğini doğruladı.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre tesis, ABD'nin en büyük yumurta üreticilerinden Rose Acre Farms'a ait. Şirket, ülkenin en büyük üreticisi Cal-Maine Foods'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak tesisin şirkete ait olduğu bilgisi, şirket veya federal yetkililer tarafından bağımsız biçimde doğrulanmış değil.

YUMURTA ARZINDA DARALMA BEKLENTİSİ

Salgının ardından yaklaşık 935 bin yumurtacı tavuğun üretim dışı kalması, ABD'de yumurta arzı üzerinde baskı oluşturabilir. Enfekte ve virüse maruz kaldığı değerlendirilen hayvanların itlaf edilmesi, hastalığın diğer sürülere yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, üretim kaybının market fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı henüz netleşmiş değil. Yaklaşık 1 milyon tavuğun kaybının telafi edilmesi ve tesisin yeniden üretime geçmesi zaman alabileceğinden, arzın daralması durumunda fiyatların yükselmesi beklenebilir.

2024'TE YUMURTA FİYATLARI 5 DOLARI AŞMIŞTI

ABD'de kuş gribi salgını daha önce de yumurta piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açmıştı. 2024 yılında milyonlarca yumurtacı tavuğun kaybedilmesi, üretimin azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, Ocak 2024'te 12 adet kafessiz yumurtanın ilan edilen ortalama perakende fiyatı 5,26 dolara ulaşmıştı. Bu yılın eylül ayında ise ülke genelindeki ortalama fiyatların düzeyine ilişkin haberlerde düzine başına yaklaşık 3,80 ila 3,88 dolar aralığı bildirildi.

Yeni salgının benzer bir fiyat artışına yol açıp açmayacağı, üretimdeki kayıpların boyutuna ve diğer tesislerin arzı ne ölçüde karşılayabileceğine bağlı olacak.

2022'DEN BU YANA 210 MİLYONDAN FAZLA KANATLI ETKİLENDİ

ABD'de Şubat 2022'de tespit edilen kuş gribi salgınları, ülke genelinde kanatlı hayvancılık sektörünü etkilemeye devam ediyor. Bildirilen verilere göre, salgınların başlangıcından bu yana 210 milyondan fazla kanatlı hayvan hastalık nedeniyle öldü veya virüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edildi.

Virüs, yabani kuşlar aracılığıyla çiftliklere taşınabiliyor. Özellikle sonbahar ve ilkbaharda göçmen kuşların hareketliliğinin artması, ticari kanatlı işletmeleri açısından bulaşma riskini yükseltiyor.

ABD Tarım Bakanlığına bağlı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi, çiftlik sahiplerine yabani kuşlarla teması azaltmaları, ekipman ve malzemelerin temizliğine dikkat etmeleri ve biyogüvenlik önlemlerini güçlendirmeleri çağrısında bulunuyor.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM YAKINDAN İZLENECEK

Illinois'deki salgın, ABD'de aktif olarak görülen en büyük kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 935 bin yumurtacı tavuğun kaybı, üretim ve tedarik sürecinde aksama yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ancak yumurta fiyatlarında kesin bir artış yaşanıp yaşanmayacağı henüz belli değil. Önümüzdeki dönemde üretimin toparlanma hızı, yeni salgınların ortaya çıkıp çıkmayacağı ve piyasaya sunulan yumurta miktarı fiyatların seyrini belirleyecek.