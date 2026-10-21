Beyaz çekirdek neden yok, beyaz çekirdek neden satılmıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beyaz çekirdek piyasadan tamamen kalkmış değil; ancak üretimi ve satışı ciddi şekilde azaldı. Bu durumun arkasında verim, maliyet, ithalat ve tüketici tercihleri gibi birden fazla etkenin bulunduğu değerlendiriliyor. İşte beyaz çekirdeğin raflardan neden çekildiğine dair öne çıkan nedenler.

BEYAZ ÇEKİRDEK NEDEN YOK?

Beyaz çekirdeğin raflarda azalmasının tek bir sebebi bulunmuyor. Sektör kaynaklarına göre üreticilerin siyah çekirdeğe yönelmesi, artan üretim maliyetleri ve ucuz ithal ürünlerin pazara girmesi, beyaz çekirdeğin pazar payını önemli ölçüde düşürdü. Talebin azalmasıyla birlikte birçok üretici de beyaz çekirdek üretimini azalttı ya da tamamen bıraktı.

VERİM FARKI ÜRETİCİLERİ SİYAH ÇEKİRDEĞE YÖNELTTİ

Beyaz çekirdeğin azalmasında öne çıkan nedenlerden biri verim farkı. Siyah çekirdeğin, aynı ekim alanından beyaz çekirdeğe kıyasla daha fazla ürün verdiği belirtiliyor. Bu durum, daha yüksek kazanç elde etmek isteyen üreticilerin tercihini siyah çekirdekten yana kullanmasına neden oldu.

ÜRETİM MALİYETİ DAHA YÜKSEK

Beyaz çekirdeğin yetiştirilmesinin siyah çekirdeğe göre daha maliyetli olduğu ifade ediliyor. Yüksek maliyet, ürünün raf fiyatına da yansıyor. Fiyat farkı ise tüketicilerin daha uygun fiyatlı siyah çekirdeği tercih etmesinde etkili oluyor.

İTHAL ÇEKİRDEK REKABETİ

Son yıllarda yurt dışından, özellikle Çin’den ithal edilen uygun fiyatlı çekirdekler de yerli beyaz çekirdeğin rekabet gücünü zayıflattı. Daha ucuz ithal ürünlerin pazarda yaygınlaşması, yerli beyaz çekirdek üreticilerini zor durumda bıraktı.

TÜKETİCİ TERCİHİ DEĞİŞTİ

Tüketici alışkanlıklarındaki değişim de beyaz çekirdeğin azalmasında rol oynadı. Siyah çekirdeğin daha dolgun, tuzlu ve lezzetli bulunması, birçok tüketicinin tercihini siyah çekirdekten yana kullanmasına neden oldu. Talebin düşmesiyle birlikte marketler de raflarında beyaz çekirdeğe daha az yer ayırmaya başladı.

BEYAZ ÇEKİRDEK TAMAMEN Mİ KALKTI?

Beyaz çekirdek piyasadan tamamen kaybolmuş değil. Bazı yerel üreticiler beyaz çekirdek üretimini sürdürüyor. Ancak ürün, eskisi gibi her markette kolayca bulunamıyor ve daha çok belirli satış noktalarında yer alıyor.

BEYAZ ÇEKİRDEK NEREDEN BULUNUR?

Beyaz çekirdek almak isteyenler, kuruyemiş dükkânlarını, yerel pazarları ve çevrim içi satış platformlarını tercih edebiliyor. İnternet üzerinden satış yapan bazı üreticiler ve kuruyemişçiler, beyaz çekirdeği hâlâ tüketicilere ulaştırıyor.

BEYAZ ÇEKİRDEK GERİ DÖNECEK Mİ?

Beyaz çekirdeğin yeniden yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı, üretici ve tüketici talebine bağlı olarak şekillenecek. Bazı girişimcilerin beyaz çekirdeği yeniden raflara taşımak için üretim ve pazarlama çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor. Talebin artması halinde beyaz çekirdeğin yeniden daha kolay bulunabilir hale gelmesi mümkün.