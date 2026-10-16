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Kurye yasağı devam ediyor mu, sipariş veriliyor mu? Kurye yasağı ne zaman bitecek?

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Kurye yasağı devam ediyor mu, sipariş veriliyor mu? Kurye yasağı ne zaman bitecek?
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletli kuryelere getirilen trafik yasağının sona ermesiyle birlikte yemek ve market teslimatları yeniden gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, motosikletlerin 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini açıkladı. Peki, kurye yasağı devam ediyor mu, yemek ve market siparişi veriliyor mu? Kurye yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle uygulanan motosiklet yasağında yeni karar açıklandı. 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama, 16 Ekim Cuma günü saat 06.00 itibarıyla sona erdi. Yasağın kaldırılmasıyla motokuryelerin yeniden trafiğe çıkmasının önü açılırken, vatandaşlar Getir, Yemeksepeti, Trendyol ve market uygulamalarından sipariş verilip verilemediğini araştırmaya başladı. İstanbul'da kurye yasağı kalktı mı, siparişler yeniden teslim ediliyor mu? İşte son durum...

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI NE ZAMAN KALKTI?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklamayla yasağın sona ereceği saat netleşti. Açıklamaya göre motosikletlerin 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren trafiğe çıkmasına izin verildi.

MOTOSİKLETLER 16 EKİM'DE SAAT KAÇTA TRAFİĞE ÇIKABİLECEK?

İstanbul'da motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara yönelik trafik yasağı, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'ya kadar devam etti. Bu saatin ardından motosiklet sürücülerinin yeniden trafiğe çıkabilmesine izin verildi.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI NEDEN UYGULANDI?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşullarının ulaşımda oluşturabileceği risklere karşı tedbir alındı. İstanbul Valiliği tarafından uygulamaya konulan yasak kapsamında motosikletler ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı geçici olarak durduruldu. Valilikten yapılan açıklamayla yasağın sona erme saati duyuruldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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