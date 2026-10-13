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Bakanlık, Edirne'de market izni sonrası dönmeyen 14 çocuktan birinin döndüğünü bildirdi

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Bakanlık, Edirne'de market izni sonrası kuruluşa dönmeyen refakatsiz yabancı uyruklu 14 çocuktan birinin döndüğünü, 13'ünün arandığını duyurdu. Açıklamada çocukların devlet korumasında değil düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de kaldıkları kuruluşa dönmeyen refakatsiz yabancı uyruklu 14 çocuktan birinin geri döndüğünü, diğer çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, bazı basın-yayın organlarında " Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp, inceleme başlatıldı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bahsi geçen çocukların, devlet koruması altındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, haberlerde kullanılan "devlet korumasındaki çocuklar" ifadesinin, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bakanlığımıza bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmemiştir. Durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır. Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA
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