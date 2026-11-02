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İsveç'te marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı, gıdaları bozdu

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İsveç'te bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine yapılan siber saldırıda dondurucu ve buzdolaplarındaki sıcaklıkların yükseltilerek gıdaların bozulduğu bildirildi. Öland'daki Ica'da sıcaklığın 55 dereceye kadar çıktığı, Coop'un 6 şubesinde sorun yaşandığı belirtildi.

İsveç'te faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlenmesi sonucu dondurucu ve buzdolaplarındaki gıdaların bozulduğu bildirildi.

İsveç medyası, ülkede başta başkent Stockholm olmak üzere birçok kentte faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerinin hedef alındığı siber saldırıda, dondurucu ve soğutuculardaki sıcaklıkların yükseltildiğini aktardı.

Öland'daki Ica mağazası yetkilisi Mats Olsson, basına yaptığı açıklamada, soğutuculardaki hava sıcaklığının 55 dereceye kadar çıkartıldığını, sabah saatlerinde geldiği mağazada her yerin suyla kaplı olduğunu belirtti.

Ica mağazalarının diğer şubeleri de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu birçok gıda malzemesinin bozulduğunu, dondurulmuş gıda noktasında ise sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

İsveç'teki bir diğer market zinciri Coop da soğutuculara yönelik siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino da, ülke genelindeki 6 şubesinden dondurucu ve buzdolaplarına ilişkin sorun yaşandığına dair bilgi aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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